كورونا يواصل اجتياح #النصر.. عدد المصابين يرتفع إلى 20

يواصل فيروس كورونا المستجد ضرب أروقة نادي النصر لكرة القدم بقوة. كشفت تقارير صحافية، اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19-، إلى 20 بنادي النصر السعودي لكرة القدم.

وذكرت التقارير أن ستة عناصر جديدة من النصر أصيبت بكورونا، وهي البرازيلي بيتروس والكوري الجنوبي كيم جين سو والحارس نواف العقيدي وأورلاندو تكسيراً مساعد المدرب ولويس ميجيل عضو الجهاز الفني والإداري خالد الغنيمان.

وكان النصر قد أعلن عن 14 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينهم ثمانية لاعبين، والمدرب البرتغالي روي فيتوريا والطاقم الفني المساعد له.

ولم تكشف التقارير عدد اللاعبين او الطاقم الفني الذين تعافوا من تلك الإصابة المعدية.

ومن المقرر أن يواجه النصر فريق القادسية غداً ، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، علماً أن النصر خسر أول ثلاث مراحل من المسابقة ويحتل المركز قبل الأخير دون رصيد من النقاط.