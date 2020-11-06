اتفاقية تعاون بين موارد الرياض ومستشفى المركز التخصصي الطبي

وقع مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، والرئيس التنفيذي لمستشفى المركز التخصصي الطبي د. خالد العنزي، اتفاقية تعاون وشراكة يقوم بموجبها المستشفى بتقديم أسعار تفضيلية وخصومات خاصة لمنسوبي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعائلاتهم.

وُقعت الاتفاقية في مقر مستشفى المركز التخصصي الطبي بحضور مساعد مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض أ. علي القباني ورئيسة الاتفاقيات بالفرع أ. شعاع الدليقان وعدد من منسوبي الجهتين.

وأوضح الدكتور الحربي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي يسعى من خلالها فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض توفير عدد من الخدمات و المزايا الحصرية لمنسوبيه في مجموعة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص.