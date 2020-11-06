«لا نضمن سلامة الوفد».. فرنسا تنسحب من بطولة رياضية في تركيا

أعلن المنتخب الفرنسي للجمباز في بيان اليوم الجمعة، انسحابه من بطولة أوروبا المقبلة المقررة في تركيا في ديسمبر ديسمبر المقبل، بسبب المخاوف الناجمة عن تفشي فيروس “كوفيد-19″ و”توترات جيوسياسية حالية بين فرنسا وتركيا”.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي للجمباز جيمس بلاتو في البيان إنه “بقدر ما أننا لسنا في وضع يمكننا من ضمان سلامة الوفد الفرنسي بشكل كامل، بدا لنا أكثر مسؤولية الانسحاب” من البطولة المرتقبة من 9 إلى 20 ديسمبر في مرسين بجنوب تركيا.