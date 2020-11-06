“الميلشيا تقتل المدنيين بالصورايخ”.. الجيش اليمني يدعو الأمم المتحدة إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

دعا المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدانة الجرائم والأعمال الإرهابية والانتهاكات، التي تمارسها بحق المدنيين.

ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت” عن مجلي قوله: “على الأمم المتحدة الإسراع إلى القيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية”.

واتهم مجلي، مسلحي الحوثيين، بمواصلة استهداف الأحياء السكنية بمدينتي مأرب وتعز ومديريات جنوب محافظة الحديدة، بالصواريخ وقذائف المدفعية والدبابات.

وأشار إلى أن” مليشيات الحوثي الانقلابية أطلقت اليوم صاروخاً باليستياً على أحد أحياء مدينة مأرب، شرقي البلاد، سقط على أحد المباني متسبباً في أضرار مادية وحالة من الهلع والفزع في أوساط السكان”.