الدكتور مانع الخامسي سفيرًا في تشيلي

قدَّم سعادة السفير الدكتور مانع بن سعد الخامسي أوراق اعتماده، سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي مفوضاً فوق العادة، إلى فخامة رئيس الجمهورية سبستيان بنييرا، وذلك في مراسم خاصة جرت يوم أمس الخميس الخامس من نوفمبر في مقر قصر لامونيدا الرئاسي في العاصمة التشيلية سانتياغو.

ونقل السفير الخامسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين،صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله –. وتمنياتهم لفخامته بموفور الصحة والعافية، وللشعب التشيلي الصديق المزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً رغبة المملكة الصادقة في مواصلة العمل على كل ما من شأنه تطوير العلاقات الثنائية والإرتقاء بمستويات التعاون في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

من جانبه، رحب رئيس الجمهورية بسعادة السفير متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية، مؤكداً في الوقت نفسه حرص بلاده على دعم كافة المساعي والمبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي مع المملكة والدفع بها قدماً نحو مستقبلٍ أفضل بما يعود بالنفع على مصلحة البلدين.. وحمل رئيس الجمهورية سعادة السفير نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين ،وسمو ولي العهد ,وتمنياته الطيبة للقيادة السعودية بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي مزيداً من التقدم والرقي والرخاء.