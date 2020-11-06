الاتحاد السعودي يعتمد لائحة العقوبات الخاصة بمخالفة البروتوكولات الصحية لجائحة كورونا

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة، لائحة العقوبات الإنضباطية الخاصة بمخالفة البروتوكولات الصحية لجائحة فيروس كورونا.

ونصت اللائحة على أنه إذا ثبت مشاركة لاعب في المباراة بإصابة مؤكدة بفيروس #كورونا فإن اللاعب يعتبر غير مؤهل قانونياً للعب ويحرم من حضور التمارين لمدة 21 يوماً ويعاقب النادي بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.

كما أقرت أنه يعاقب كل نادي لم يلتزم بمبدأ التباعد الاجتماعي لدكة البدلاء وغرف تبديل الملابس بغرامة قدرها 25 ألف ريال.. ويعاقب كل شخص قام بتبادل القصمان بغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال.