آخر تطورات #كورونا عالميا.. إصابة كبير موظفى البيت الأبيض

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، قال مصدر مطلع لرويترز، إنه تم تشخيص إصابة مارك ميدوز كبير موظفى البيت الأبيض بفيروس كورونا، ولم يتضح على الفور متى وكيف أصيب ميدوز.

ومن ناحية أخرى، قالت مصادر مقربة فى البيت الأبيض، إن عدد من كبار المسئولين داخل البيت الأبيض وداخل الحملة ترامب، بدأوا فى التراجع بهدوء عن دعم الرئيس الأمريكى، فى خطوة للحفاظ على أنفسهم وصورتهم، حيث تشير النتائج فى بنسلفانيا وجورجيا إلى أن الرئيس لن يفوز بإعادة انتخابه.