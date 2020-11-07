هل وجود المخالفات على مالك المركبة لا يمنع نقل ملكيتها؟.. “المرور” يجيب

أكدت الإدارة العامة للمرور أنه عند الرغبة بنقل ملكية المركبة إلى شخص آخر، فإنه يشترط سريان الاستمارة والفحص الفني.

وأضاف عبر “تويتر” أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة، كما أن من شروط إتمام ذلك خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية.

وعن بقاء الاسم في أبشر دون خانة التجديد، في ورقة مبايعة تشليح أو واسطة تسقط اللوحات، أوضح المرور أنه لابد من تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من سجلاتك.