استقالة مفاجئة لرئيسة إدارة مخزون الأسلحة النووية في أمريكا

ذكرت الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، أن رئيسة الإدارة التي تشرف على مخزون الولايات المتحدة من الأسلحة النووية استقالت من منصبها دون إبداء أسباب.

واستقالت “ليزا جوردون هاجرتي” من رئاسة إدارة الأمن النووي، وهي فرع شبه مستقل من الإدارة الأمريكية.

وقالت الإدارة في بيان: إن “وليام بوكليس” يتولى الآن منصب مدير الإدارة الوطنية للأمن النووي بالإنابة.

وأثار هذا الإجراء انتقادات من الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة السيناتور جيمس إينهوف، الذي أشاد بجوردون هاجرتي وانتقد بشدة وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت.