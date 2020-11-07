بسبب #كورونا.. مواطن يعاني من فقدان الشم منذ 5 أشهر.. و”الصحة” تكشف طريقة لاستعادة الحاسة

قالت وزارة الصحة إن فقدان الشم والتذوق ينتج عن تأثير فيروس كورونا المستجد على العصب المسؤول عن حاسة الشم واستعادة الحاسة مرة أخرى يكون ببطء حتى بعد انتهاء الأعراض واختفاء الفيروس من الجسم.

جاء ذلك على إجابة على استفسار مواطن قال “أنا أصبت بالكورونا قبل ٥ أشهر ولا زالت فقدان حاسة الشم عندي منعدمة ماذا أفعل؟”.

وأضافت الصحة عبر حسابها على “تويتر”: “ينصح لمن لم تتعافى لديهم حاسة الشم بعد مرور أسبوعين أن يقوموبتدريب أنفسهم على شم الروائح المختلفة لعمل تحفيز متكرر للعصب المسؤول عن الشم حيث يساعد هذا التدريب على التعافي كما ورد في عدد من الدراسات”.