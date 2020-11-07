إقالة محافظ البنك المركزي التركي بسبب انهيار الليرة

أفادت الصحيفة الرسمية التركية فجر اليوم السبت بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أقال محافظ البنك المركزى “مراد أويسال” من منصبه، وعيَّن مكانه وزير المالية السابق ناجى إقبال.

وجاءت هذه الخطوة فى مرسوم رئاسى، على خلفية الهبوط القياسى لليرة التركية أمام الدولار في الآونة الأخيرة.

يشار إلى أن الليرة التركية هبطت بما يصل إلى 1.7% إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 8.56 مقابل الدولار، على الرغم من ضعف العملة الأمريكية، إذ ما زال يتم إحصاء الأصوات في الانتخابات الأمريكية التي أُجريت يوم الثلاثاء وتشهد مقاربة شديدة، وسجلت الليرة 8.52 أمس الجمعة.