فريق ترامب يبحث عن “شخص شجاع” يبلغه “الخسارة”.. الاختيار بين إيفانكا وكوشنر

يجري فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاورات لتحديد مَن سيخبره بحقيقة أنه قد خسر الانتخابات بالفعل، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه منافسه الديمقراطي جو بايدن على أعتاب البيت الأبيض.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بدأت نقاشات في دائرة الرئيس المقربة حول كيفية التدخل، والسؤال الذي يحيرهم الآن هو: مَن سيخبره أنه قد خسر وأنه حان الوقت للتنازل؟.

وذكرت شبكة “سي.إن.إن”، الإخبارية الأمريكية أن الأسماء التي تم طرحها للقيام بهذه المهمة تشمل صهر الرئيس جاريد كوشنر، وابنته إيفانكا، وكلاهما يعمل كمستشارين في البيت الأبيض.

وأكدت أن أعضاء الحزب الجمهوري يشعرون بالقلق من ألا يرحل الرئيس بهدوء، ويناقشون اتخاذ إجراءات خاصة بهم.