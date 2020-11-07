داود أوغلو: أردوغان وأسرته هم أكبر “مصيبة حلت على شعبنا”

قال رئيس “حزب المستقبل” التركي، أحمد داود أوغلو، إن “تركيا القديمة” عادت مرة أخرى، واتهم النظام الحاكم بفرض هيمنته من خلال فرض “الحظر”، مشيرا إلى عرقلة وتعطيل مسيرة حزبه المعارض.

وقال إن السياسة التي تنتهجها الحكومة التركية حاليا تعكس عودة “عقلية تركيا القديمة “، موضحا أنه في مقابل حظر الحجاب الذي كان مفروضا سابقا، تعمل السلطة على فرض المزيد من المحظورات مثل حظر الرأي والتفكير .

وفي وقت سابق قال داوود أوغلو زعيم ” حزب المستقبل ” إن رئيس البلاد الحالي رجب طيب أردوغان وأسرته هم أكبر “مصيبة حلت على شعبنا”.