بالصور.. انفجار ضخم أمام مبنى سكنى فى مدينة ترانجسوند بالسويد

أعلنت وسائل إعلام سويدية، عن وقوع انفجار ضخم، فجر اليوم، السبت، خارج مبنى سكنى فى مدينة ترانجسوند جنوب العاصمة ستوكهولم.

وتلقت السلطات المختصة، بلاغاً بالانفجار عند الساعة 01.40 فجر السبت، عندما أستيقظ سكان المنطقة على صوت دوى قوى، مع موجات ضغط عالية تسببت فى اهتزاز نوافذ منازلهم، وفقا لما أعلنه موقع صحيفة expressen السويدية.

و كشف بيتر أسب، الضابط المناوب فى شرطة ستوكهولم، أن كل ما نعرفه فى الوقت الحالى هو وقوع انفجار قوى خارج مبنى سكنى، تسبب فى حدوث أضرار للممتلكات، مشيرا إلى أن قوات الشرطة قامت بتطويق المكان انتظارا لنتائج الفحص والتقييم الفنى لخبراء المتفجرات.

وأوضح الضابط المناوب، أن الشرطة قام أيضا بإجلاء بعض سكان العقار المتضرر من منازلهم، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أى إصابات.

وكانت شرطة السويد، رفعت أمس، حالة التأهب القصوى بعد تلقيها معلومات عن التخطيط لهجوم إرهابى فى السويد، حيث أعلنت الشرطة ما يسمى حالة “حدث وطنى خاص”، وهى درجة من درجات التأهب، حتى تتمكن من التحرك بسرعة لمنع وقوع هجوم إرهابى، وفقا لما نشره موقع صحيفة “أفتونبلادت” السويدية.