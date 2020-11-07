بمكاسب تتخطى 220 مليار ريال.. ارتفاع سوق الأسهم السعودية خلال أسبوع

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وسط مكاسب سوقية تتخطى 220.30 مليار ريال.

وصعد المؤشر ” تاسي” بنسبة 2.29 بالمائة خلال تعاملات الأسبوع إلى مستوى 8089.15 نقطة، ليربح نحو 181.43 نقطة.

وربح رأس المال السوقي نحو 220.290 مليار ريال، ليرتفع بنسبة 2.55 بالمائة لتصل القيمة السوقية إلى نحو 8.860 تريليون ريال، مقابل 8.640 تريليون ريال في الأسبوع السابق.

وتراجعت حركة التداولات خلال الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر / تشرين الثاني على كافة المستويات، حيث انخفضت أحجام التداول إلى 798.293 مليون سهم، مقابل 1.86 مليار سهم بالأسبوع الماضي، كما تراجعت السيولة بنحو 56.66 بالمائة، لتصل إلى 19.166 مليار ريال، مقابل 44.22 مليار ريال في الأسبوع الماضي.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع سهم “أنعام القابضة” بنسبة 60.56 بالمائة، تلاه سهم وفرة بنسبة 38 بالمائة، كما صعد أداء سهم البحر الأحمر بنسبة 27 بالمائة.

وبالمقابل تصدر التراجعات سهم الزامل للصناعة بنسبة 7.23 بالمائة، تلاه سهم مهارة بنسبة 6.40 بالمائة، وتراجع سهم ملاذ للتأمين بنسبة 5.53 بالمائة.

وكان سهم الكابلات السعودية من حيث السيولة بنحو 1.863 مليار ريال، فيما تصدر سهم دار الأركان الأنشط من ناحية الحجم بنحو 84.040 مليون سهم.

وشهدت أغلب القطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع الجاري ليتصدرهم التطبيقات والتقنية بنحو 10.95 بالمائة، كما زادت القطاعات القيادية على رأسهم قطاع الطاقة بنسبة 2.75 بالمائة، والتي جاءت بدعم من سهم أرامكو الذي ارتفع بنسبة 2.67 بالمائة، وذلك بعد الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالي والتي أظهرت تراجع صافي أرباحها بنحو 44.6 بالمائة، إلى 44.21 مليار ريال، مقابل 79.84 مليار ريال للربع الثالث من 2019.

كما صعد أداء قطاع البنوك بنسبة 2.43 بالمائة، وزاد قطاع الاتصالات بنحو 2.20 بالمائة، كما حقق قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.67 بالمائة.

وسجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع السابق له تراجعاَ بأكبر وتيرة تراجع منذ مارس- آذار الماضي، وسط هبوط جماعي للقطاعات بنسبة 7.02 بالمائة إلى مستوى 7907.72 نقطة ليفقد نحو 597.46 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 470.245 مليار ريال.