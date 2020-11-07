“لم يتبق الكثير”.. برلماني تركي يصف النظام بالحثالة

أعلن البرلماني التركي عن حزب الشعب الجمهوري، إرن إردم، أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لم تعد تقبل بمن يتصرف وفق قواعد السوق، بل يريدون من يتصرف وفق أهواء ورغبات القصر الحاكم، في إشارة لإقالة رئيس البنك المركزى التركى،

وأضاف إردم ، فى تعليقه على نبأ الإقالة، أن تلك السياسة تشير إلى قرب سقوط أردوغان، وفقا لموقع تركيا الآن.

وقال إردم في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “إنه يقيل أولئك الذين يتصرفون وفقا لقواعد السوق، ويقيل أيضا من يتصرفون وفق أحكام القصر، لذلك من الأفضل إغلاق البنك المركزي.

ولفت إردم إلى أن قرار اليوم بإقالة رئيس البنك المركزي فجرا يعد دليلا على قرب سقوط أردوغان، مستدركا “لم يتبق الكثير أيها الأصدقاء، كل هذه الحثالة ستنتهي في أول انتخابات، وستعود تركيا إلى طبيعتها، فكيفما هزم في إسطنبول وأنقرة وأنطاليا وأضنة ومرسين وجميع قلاع 31 مارس، سيهزم مرة أخرى مع أول انتخابات سوف تأخذ تركيا أنفاسها، لم يتبق الكثير”.

وكانت الرئاسة التركية، قد أصدرت فجر اليوم السبت، مرسوما يقضى بإقالة رئيس البنك المركزي، مراد أويصال، من منصبه وتعيين ناجي اغبال، رئيس الإدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفا له.