رئيس بلدية فيلادلفيا: على “ترامب” الاعتراف بأنه خسر

قال رئيس بلدية فيلادلفيا جيم كيني من الحزب الديمقراطي، إن الرئيس الأميركى دونالد ترامب بحاجة إلى قبول الهزيمة في الانتخابات، والاستعداد لتهنئة الفائز.

وخلال تحديث بشأن فرز الأصوات في المدينة، طُلب من كيني الرد على تعليقات ترامب يوم الخميس التى يدعي فيها أن الانتخابات سُرقت منه، فقال: “بصراحة ما يحتاج الرئيس أن يفعله هو أن يتصرف بنضج، ويحتاج إلى الاعتراف بأنه خسر”. وقال كينى إنه يحتاج إلى تهنئة الفائز.

وأضاف رئيس البلدية: “أشك فى أنه سوف يستمع إلىّ، لكن هذا هو شعوري”.

قال رئيس بلدية فيلادلفيا جيم كيني: “بينما يواصل البعض، بمن فيهم الرئيس، إطلاق مزاعم لا أساس لها حول وجود تزوير فى الانتخابات، فإن ما نراه في فيلادلفيا هو ديمقراطية خالصة وبسيطة”، مجددا الدعوة بالصبر وانتظار النتائج.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن بايدن سيتم انتخابه رئيسا بعد عد جميع الأصوات، قال كيني: “نعم”.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية، فقد حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، مما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538 لحسم الرئاسة.

وشهد ملعب جوديسون بارك في مدينة ليفربول الإنجليزية، خلال مباراة إيفرتون صاحب الأرض أمام ضيفه مانشستر يونايتد، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، طائرة تحمل لافتة عليها عبارة: “العالم يعلم أن ترامب قد فاز”، بالإضافة لهاشتاج MAGA.

ويلخص هاشتاج maGa، الخاص بمناصري ترامب، عبارة “make America Great Again” أو “اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً”، وهو شعار حملة الرئيس الجمهوري.

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوجود عمليات تزوير في نتائج بعض الولايات التي لم تحسم أمرها حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك مئات الآلاف من الأصوات الانتخابية لم يسمح بمراقبتها بشكل قانوني.

واقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت، بشدة من الفوز في ولاية جورجيا التي ظلت عصية على الديمقراطيين لـ28 عاما.

وبحسب “يو إس إيه توداي” فإن بايدن لا يزال متقدما على دونالد ترامب في جورجيا بـ7248 صوتا، فيما لا يزال مستمرا.

وكشفت الأرقام عن حصول بايدن على 2,456,845 صوتا (49.4%) مقابل 2,452,825 صوتا (49.3%)، ما يزيد من فرص نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من دخول البيت الأبيض.