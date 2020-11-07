بفارق نقطة وحيدة..الاهلي السعودي يصل للمركز الثاني بعد انتصاره علي العين 

حقق فريق الأهلي السعودي، انتصار على العين بنتيجة 4-3، بقيادة السوري عمر السومة، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح “السومة” التسجيل للأهلي في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 20 من عمر المباراة, وفي الدقيقة 25، قلص العين الفارق بهدف لاعبه سفير تايدر، قبل أن يوسع السومة الفارق مجددا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 38

ووصل السومة بهذا الهدف إلى 125 هدفا في الدوري السعودي للمحترفين، ليكون على بعد هدف واحد من ناصر الشمراني، الهداف التاريخي للمسابقة.

ونجح الأهلي في خطف المباراة بصعوبة، عندما سجل الوافد الجديد صامويل أوسو أول أهدافه مع الأهلي في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

ويرفع الأهلي رصيده بهذه النتيجة إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق نقطة وحيدة خلف الهلال صاحب الصدارة.