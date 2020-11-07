ترامب يغرّد مجددا: فزت في الانتخابات بفارق كبير

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مجددًا عن قناعته بالفوز في انتخابات الرئاسة على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى سلسلة من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، إنه تم استلام عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانونى بعد الساعة 8 مساء فى يوم الثلاثاء، يوم الانتخابات مما يغير النتائج تمامًا وبسهولة فى ولاية بنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى.

وأضاف: “كمسألة منفصلة، لم يُسمح بمراقبة مئات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانونى”، واعتبر أن ذلك سيؤدى أيضًا إلى تغيير نتيجة الانتخابات فى العديد من الولايات، بما فى ذلك ولاية بنسلفانيا، والتى اعتقد الجميع أنه فاز بها بسهولة فى ليلة الانتخابات، فقط لنرى التقدم الهائل يختفى، دون السماح لأى شخص بالمراقبة لفترات طويلة من الزمن، ما الذى حدث.

وتابع: “حدثت أشياء سيئة خلال تلك الساعات التى لم يُسمح فيها بالشفافية القانونية بشراسة وبقسوة. كانت الجرارات تسد الأبواب والنوافذ مغطاة بورق مقوى سميك حتى لا يتمكن المراقبون من رؤية غرف العد. حدثت أشياء سيئة فى الداخل. تغييرات كبيرة حدثت”.