أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم تسجيل 6810 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و485 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 961938 وحالات الوفاة إلى 94808 .
وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.
كورونا في المكسيك: عدد الاصابات 961938 والوفيات 94808
مكسيكو سيتي-الوئام:
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم تسجيل 6810 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و485 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 961938 وحالات الوفاة إلى 94808 .