كورونا في المكسيك: عدد الاصابات 961938 والوفيات 94808

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم تسجيل 6810 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و485 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 961938 وحالات الوفاة إلى 94808 .

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.