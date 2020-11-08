تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم.. وعيار 21 عند 205.82 ريال

انخفضت أسعار الذهب في السعودية ،خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، بشكل طفيف.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 235.22 ريال (62.73 دولار) مقابل 235.46 ريال (62.79 دولار)، أمس.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة إلى 205.82 ريال (54.89 دولار) مقابل 206.03 ريال (54.94 دولار)، أمس.

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، إلى 176.42 ريال (47.04 دولار) مقابل 176.60 ريال (47.09 دولار أمس السبت.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 137.21 ريال (36.59 دولار) مقابل 137.35 ريال (36.63 دولار)، أمس.