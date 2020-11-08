في تعز.. مقتل 15 من المليشيات الحوثية الإرهابية إثر تجدد المواجهات مع الجيش اليمنى

أعلن الجيش اليمني، مقتل 15 عنصرًا من ميليشيا الحوثي، وإصابة آخرين، لم يتم إحصاؤهم بعد، بعد تجدد المواجهات في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز.

وقال قائد عسكري – في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للجيش اليمنى (سبتمبر نت) – إن المواجهات اندلعت في منطقتي البركنة وقرية القضاة عزلة العبدلة، التي حاولت الميليشيا الوصول إليها، مضيفا أن المواجهات جاءت بعد قصف مدفعي عنيف شنته الميليشيا الحوثية على مجموعة من القرى والتجمعات الآهلة بالسكان.

وأشار إلى استمرار الحوثيين في انتهاك حقوق المدنيين، وكان آخرها تفجير منزل مواطن في محلة القضاة قرية العارضة مديرية مقبنة.