لجنة الانضباط تقرر تغريم وإيقاف 4 لاعبين من النصر والعين وضمك

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف لاعب فريق العين يحيى علي الكعبي، مباراتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وغرمته بمبلغ 20 ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف لارتكابه سلوكًا مشينًا تجاه لاعب فريق الفتح ضمن مواجهة الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وذلك وفقًا لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة.

وغرمت اللجنة، كذلك لاعب فريق ضمك إبراهيم شنيحي، بمبلغ 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء، لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب فريق الهلال ضمن مواجهة الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم, وذلك حسب ما ورد في تقرير حكم المباراة الوارد للجنة، في قرار غير قابل للاستئناف.

وغرمت اللجنة لاعب فريق النصر أيمن يحيى، والأرجنتيني غوانزالو مارتينيز، بمبلغ 20 ألف ريال، لكل منهما لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترفيو بعد نهاية المباراة التي جمعت فريقهما مع الشباب ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم, حسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة، في قرار غير قابل للاستئناف.

وأصدرت لجنة الانضباط كذلك قرارًا بإيقاف مسؤول نادي الجيل أحمد التركي ثلاث مباريات عن جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وتغريمه بمبلغ 500 .22 ريال، لمحاولته الاعتداء على مسؤولي المباراة التي جمعت فريقه مع عرعر ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وذلك حسب ما ورد في تقرير حكم المباراة، في قرار قابل للاستئناف.