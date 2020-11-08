المحكمة الإدارية تلزم الصحة بدفع 600 ألف ريال لمالك أحد المباني المستأجرة

أُلزمت المديرية العامة للشؤون الصحية بتبوك بدفع 600 ألف ريال بسبب منزل لم يتم الاستفادة منه إطلاقا

و حكمت المحكمة الإدارية الأولى بتبوك بدفع 600 ألف ريال لصالح مالك أحد المباني المستأجرة من قبل صحة تبوك في حي المصيف كقيمة إجار سنوي للمبنى ، الذي كان من المفترض أنه مخصص كسكن للكادر الصحي بمستشفى الملك فهد التخصصي في حي المصيف، فيما أيدت محكمة الإستئناف بالمدينة المنورة الحكم ليصبح نهائيا.

و كانت مصادر قد أوضحت أن صحة تبوك لم تستفد من المبنى، الذي ظل خاليا لمدة 4 سنوات و قامت بدفع إيجار الـ 3 سنوات الأولى لمالكه و الذي تبلغ قيمته مليونان و 400 ألف ريال لكنها لم تبلغ مالك العقار بفسخ التعاقد ليصبح العقد ساريا و يتم تجديده تلقائيا و لتحكم المحكمة لصالح المالك بتقاضي قيمة إيجار العام الرابع و هي 600 ألف ريال