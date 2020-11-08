وزير التعليم: المملكة اعتلت قائمة دول العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية

أكد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ على أن المملكة قامت بإجراء تغييرات ضرورية كبيرة على نظامها التعليمي من خلال تفعيل التعلّم عن بُعد عبر منصة مدرستي، واستحداث الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، مما ساهم في تسريع العملية التعليمية، وتحويل المحتوى التعليمي إلى محتوى رقمي في وقت قياسي.

وقال خلال مشاركته اليوم في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع “تخيّل المستقبل” الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله “موهبة”، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومشاركة سمو وزير الطاقة: “إن أعداد المستفيدين من التعلّم عن بُعد من الطلبة بما في ذلك الطلاب العاديون، والطلاب ذوو الإعاقة، والموهوبون، والطلاب الملتحقون ببرنامج التعليم المستمر بلغت 4,850,332 طالباً وطالبةً، بما يعادل نسبته 98%”.

وأضاف الوزير آل الشيخ أن المملكة اعتلت قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية، مبيناً أن هذا الإنجاز يدعم خطط وزارة التعليم ويُمكنها من الاستفادة القصوى من التطورات الهائلة والنوعية التي حققتها المملكة في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار إلى أن هذا التقدم يستند على إجراء الوزارة لشراكات عالمية ومحلية دعمت تنمية الإبداع والابتكار، وساهمت في تحقيق أبنائنا وبناتنا لمراكز متقدمة على المستويات الدولية، بما يعكس توجهات الوزارة الإستراتيجية لزيادة نسبة الطلاب الموهوبين الحاصلين على الأوسمة والميداليات والمراكز المتقدمة في المسابقات الدولية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رعاية الموهوبين.

وأكد وزير التعليم على أهمية إعداد الطاقات الشابة بتدريبهم على الإبداع والابتكار والاستعداد للمستقبل من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ومتطلبات الثروة الصناعية الرابعة، من خلال استمرار تنفيذ المبادرات المتعلقة ببرنامج تنمية القدرات البشرية لتحقيق أفضل تعليم وتدريب للأفراد.

واستعرض د.آل الشيخ شراكات وزارة التعليم والشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” المتمثلة في استمرار البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين لمدة ١١ عاماً، والشراكة في تمكين طلاب مدارس التعليم العام للمشاركة في المسابقات العالمية والدولية، والشراكة أيضاً في إقامة الملتقيات الإثرائية الصيفية مع الجامعات والقطاع الخاص من خلال عدد من المبادرات التي ترعى الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، ومشروع حوارات نيوم مدينة الحالمين والملهمين للتأكيد على مخرجات التعليم ولتنمية المهارات الإبداعية المتعلقة بتقديم اقتراحات وحلول لدعم اقتصاد نيوم، إضافة إلى الشراكة مع وزارة الثقافة لدعم وتمكين المبدعين في مجال الثقافة والفنون والذي يُعد من المجالات الأساسية لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.