إعصار “إيتا” يودي بحياة 27 شخصا في المكسيك

أعلنت السلطات في تشياباس، أن 27 شخصا لقي مصرعهم في المنطقة الجنوبية الشرقية من المكسيك، جراء مرور إعصار “إيتا” والأمطار من الجبهات الباردة، ولقي شخصان مصرعهما في ولاية تشياباس الأحد، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات جراء “إيتا” بها إلى 22 شخصا، علاوة على مصرع خمسة أشخاص في ولاية تاباسكو.

وأضافت، أنه تم إصابة شخص وفقدان 4 آخرين وتضرر أكثر من 37 ألف شخص في 12 منطقة، وقد تعرض أكثر من 16 ألف منزل لتلفيات.

كما شهدت الولاية تضرر طرق وانهيار 11 جسرا وتضرر 11 أخرى بشكل كبير، وانقطاعات بشبكات المياه، علاوة على فيضان أنهار.

وطالت آثار “إيتا” منطقة جنوب شرقي المكسيك والكاريبي وأمريكا الوسطى، وقد لامس اليابسة يوم الثلاثاء الماضي في نيكاراجوا كإعصار قوي، وبعدما وصل إلى هندوراس كمنخفض استوائي، خرج الجمعة من منطقة أمريكا الوسطى بعدما خلف مئات المفقودين وتسبب في مصرع 27 شخصا في جواتيمالا و25 شخصا في هندوراس وشخص واحد في السلفادور.