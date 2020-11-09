فريق بايدن: محادثات عاجلة بشأن علاج فعال ضد كورونا

أعلن متحدث باسم جو بايدن، أمس الأحد، أن مستشاري الرعاية الصحية للرئيس المنتخب أجروا محادثات مع المسؤولين التنفيذيين لصناعة الأدوية في برنامج للحكومة الأميركية للتعجيل بالتوصل لعلاج محتمل لمرض كوفيد-19.

وقال أندور بيتس المتحدث باسم بايدن في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني “كما قلنا سابقًا في سبتمبر إنه نظرا لالتزام الرئيس المنتخب جو بايدن تماما بالمساعدة في تطوير لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا بأسرع ما يمكن فقد تلقى مستشارو الحملة الطبيون إحاطة إعلامية من الشركات التي تعمل على إنتاج اللقاحات حتى تتم إحاطتهم علما بهذه العملية”.

كما تعهد بايدن “بالاستماع إلى العلم” مع دعوة خطته الخاصة بفيروس كورونا إلى زيادة الاختبارات وتتبع جهات المخالطة ووعد بتعيين مسؤول مهمته الإشراف على خطوط توريد المعدات الحيوية.