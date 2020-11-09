بوتين يقيل وزيري النقل والبيئة

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقال اليوم الاثنين وزير النقل يفجيني ديتريخ ووزير الموارد الطبيعية والبيئة ديمتري كوبيلكين من منصبيهما.

كانت وسائل إعلام روسية نقلت اليوم عن مصادر حكومية لم تسمها قولها إن من المقرر ترقية وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى منصب نائب رئيس الوزراء في إطار تعديل وزاري.

وذكرت صحيفة كوميرسانت وتلفزيون آر.بي.سي في روسيا أن التعديل، الذي قالوا إن من المتوقع الإعلان عنه رسميا في وقت لاحق اليوم، سيشمل أيضا إقالة ديتريخ وكوبيلكين ووزير البناء فلاديمير ياكوشيف.