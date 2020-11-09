التحالف الدولي: اعتقال 4 أشخاص موالون لداعش.. و ينفي أنباء عن مقتل جنود أميركيين في سوريا

يجري التحالف الدولي، عملية إنزال جوي لقواته وقوات سوريا الديمقراطية بريف ديرالزور شرقي سوريا واعتقال 4 أشخاص موالون لداعش.

ومن ناحية أخري نفى المتحدث باسم التحالف الدولي في سوريا “واين ماروتو” مساء أمس الأحد، مقتل4 جنود أميركيين في سوريا، في رد على ما نقلته وكالة أنباء النظام السوري الرسمية “سانا”.

وقال العقيد “واين ماروتو” في تغريدة له على حسابه الرسمي في “تويتر” “إن التقرير الذي تحدث عن مقتل جنود أمريكيين غير صحيح، وأجريت عملية إحصاء للعناصر”.

وكانت وكالة “سانا” قد نقلت أمس الأحد، عن مصادر وصفتها بالأهلية أن أربعة جنود أمريكيين قتلوا إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم على طريق الحسكة دير الزور شمال شرقي سوريا.

يشار أن هذه ليست المرة الأولى التي يكذب فيها التحالف الدولي وكالة أنباء النظام إذ اعتبر المتحدث السابق باسم التحالف، الكولونيل “مايلز كاينغر” أواخر نيسان الماضي أن وكالة سانا تستحق جميع جوائز الكذب، بعد نقلها خبرا عن مقتل أو إصابة جنود أمريكيين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” شمال شرقي سوريا.

ويدعم التحالف الدولي بقيادة أميركا “قسد” في قتالها ضد تنظيم الدولة “داعش” في شمال شرقي سوريا، الذي تبنى عشر عمليات عسكرية ضد قوات نظام الأسد و ”قسد” بين 2 و8 من أكتوبر/تشرين الثاني، وتحدث حينها عن مقتل عشرات العناصر من قوات النظام و”قسد” حينها.