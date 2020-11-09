الرياض: الإطاحة بـ5 مخالفين استولوا على مسروقات بـ50 ألف ريال من مصلين وكبار سن

صرح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على خمسة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم.

وأضاف أن تلك الجرائم تمثلت بالترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة ونشل المحافظ والحقائب والاستيلاء على ما تحويه من نقود، وبطاقات بنكية وإجراء عمليات شرائية بها، وذلك بعدة احياء متفرقة في وسط مدينة الرياض، حيث قدرت قيمة المسروقات بـ50 ألف ريال.

وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.