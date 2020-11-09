منصات “سكني” الرقمية تقدم خدماتها للمستفيدين على مدار الساعة

نفّذت المنصّات الرقمية لبرنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عدد من الطلبات والاستفسارات من قِبل المواطنين خلال الأسبوع الماضي للإجابة على كافة الاستفسارات حول الخيارات السكنية المتنوعة والتي تشمل الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي ضمن جهود البرنامج لتقديم الخدمات إلكترونياً لتسهيل تملك الأسر السعودية ورفع نسب التملك 70% بحلول 2030.

وبلغ متوسط تفاعّل المنصّات الرقمية لـ”سكني” نحو 32 ألف خدمة في اليوم، كما تمت الإجابة على أكثر من 38,500 اتصال عبر مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين199090، وتفاعل موقع “سكني” مع 8080 طلب واستفسار، وتمت معالجة 2690 اعتراض من خلال خدمة “راسلنا” على موقع سكني.

وأجاب حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) على حوالي 6710 استفساراً على منصة “تويتر” حول الخيارات السكنية والتمويلية المدعُومة الذي يقدمها البرنامج، فيما تجاوز عدد زيارات تطبيق “سكني” 170 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة التي يوفّرها من حجز فوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي، وإصدار رخص البناء إلكترونياً وغيرها من الخدمات، ويمكن تحميل تطبيق “سكني” للأجهزة الذكية من خلال زيارة الرابط http://qrco.de/bbLCv7 .

ويستمر “سكني” في ضخ المزيد من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ضمن 87 مشروعاً توفّر أكثر من 135 ألف وحدة بمتوسط أسعار تبدأ من 250-750 ألف، بالإضافة إلى 213 مخططات توفر أكثر من 178 ألف أرضاً سكنية لتلبية كافة رغبات الأسر السعودية.