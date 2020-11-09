فلكية جدة: ذروة «الثوريات الشمالية 2020» الخميس المقبل

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد خلال الساعات قبل شروق الشمس يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 ذروة تساقط زخة شهب الثوريات الشمالية.

شهب الثور من الزخات الصغيرة تنتج حوالي 5 الى 10 شهب بالساعة عند ذروتها ، وهناك نوعين منفصلين منها شهب “الثوريات الجنوبية” و “الثوريات الشمالية” وسويا تنشط من أواخر أكتوبر إلى أوائل ديسمبر، والمميز بشأنها انها غنية بإنتاج كرات نارية عبارة عن شهب اكبر من الشهب المعتادة واكثر سطوعاً .

تنشط زخات الشهب سنوياً مع عبور الكرة الارضية خلال البقايا المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تضرب قطع بحجم حبة الحصى اعلى الغلاف الجوي وتحترق على ارتفاع حوالي 70 الى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب.

بتحديد سرعة واتجاه تلك الاجسام النيزكية عند اختراقها للأرض يمكن تحديد مسارها عبر النظام الشمسي ومعرفة الجسم المسؤول عن انتاجها، وفي حالة شهب الثوريات الشمالية فإن مصدرها الكويكب 2004 TG10.

لمحاولة رؤية شهب الثوريات الشمالية يجب ان يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن اضواء المدن ما بعد منتصف ليل الأربعاء حيث ستكون نقطة انطلاقها امام مجموعة نجوم الثور باتجاه الافق الجنوبي الشرقي ولكن يمكن ان تظهر الشهب من أي مكان في قبة السماء .

جدير بالذكران القمر سيكون في مرحلة هلال نهاية الشهر بالتزامن مع ذروة شهب الثوريات الشمالية ولن يشكل مشكلة كبيرة هذه السنة تاركا السماء مظلمة لفرصة افضل لرؤية شهب الثوريات الشمالية.