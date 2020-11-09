المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعدا بديلا للنظر في الدعوى المقامة على المتهم ناصر بن راشد الدوسري

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، بأنه نظراً لتغيب المتهم ناصر بن راشد بن عبدالله آل ردعان الدوسري، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1079423560)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه يوم الثلاثاء الموافق 8 / 7 / 1441هـ ويوم الأربعاء الموافق 11 / 3 / 1442هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 / 6 / 1442هـ، الساعة الثامنة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة وخمسون من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.