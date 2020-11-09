المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر عددا من الأدلة الوثائقية المترجمة

قام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بترجمة ونشر عدد من الأدلة والمعايير الصادرة من المجلس الدولي للأرشيف وغيره من الجهات المرجعية في مجال الوثائق للأرشيف، وذلك عبر الرابط http://www.ncar.gov.sa/DynamicPages/Page?Id=OX%2BaSRI7jG8BDzvZSIif3Q%3D%3D.

ويأتي ذلك ضمن جهود المركز في نشر الوعي الوثائقي بين منسوبي الأجهزة الحكومية، حيث تغطي هذه الأدلة عددًا من الموضوعات المهمة مثل: إدارة السجلات وإدارة الاستمرارية الرقمية، بالإضافة إلى دليل للتعاون بين الأرشيف وقطاع التعليم وغيرها من الأدلة التي ستساهم في رفع الوعي الوثائقي إضافة إلى إثراء المحتوى العربي في مجال الأرشيف.

يذكر أن المركز يتمتع بعضوية المجلس الدولي للأرشيف، إضافة إلى جهوده الدائمة لمد جسور التعاون مع عدد من الأرشيفات حول العالم لتناقل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الوثائق والأرشيف.