اشتباكات بين طلاب فرنسيين والشرطة رفضا لفتح المدارس

قالت نقابات الشرطة الفرنسية، ووسائل إعلام، إن طلبة اشتبكوا، اليوم الإثنين، مع الشرطة خارج مدرسة ثانوية في كومبيين شمالي العاصمة الفرنسية باريس، في احتجاج على المخاطر الصحية التي يشكلها فتح المدارس خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت نقابات العاملين في الشرطة، أن سيارة شرطة تعرضت للتخريب، بينما قالت صحيفة “لو فيغارو” وصحيفة “أوازإبدو” المحلية، أن الطلبة ألقوا الحجارة على رجال الشرطة.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، شبانا يحيطون بسيارة للشرطة خارج مدرسة ليسيه ميراي غرينيه ويحاولون قلبها، بينما أظهرت مقاطع أخرى حرائق مشتعلة في الشارع.

وبدأت المظاهرات الطلابية تتصاعد في فرنسا خلال الأسبوع الماضي، حينما احتج بعض المعلمين والطلاب على استمرار فتح المدارس رغم الإغلاق العام في البلاد، قائلين إنها تعرض صحتهم للخطر بسبب احتمالات العدوى بكورونا، في مباني المدراس المزدحمة.

ومن المقرر أن تنظم نقابات المعلمين غداً الثلاثاء احتجاجات وإضرابات في البلاد.