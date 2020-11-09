السعودية جاهزة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030

أكد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أن العمل يجري بكل قوة من أجل فوز السعودية بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2030.

وقال في تصريحات عبر قناة السعودية الرياضية، إن المملكة أثبتت قدرتها الفائقة على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية، وفي ظل وجود الدعم غير المحدود من الدولة، فإن السعودية جاهزة للاستضافة.

وأضاف أن هناك عملاً كبيراً ينبغي القيام به من ناحية التجهيز للدورة، مشيراً إلى أن التجهيز لا يشمل فقط المنشآت الرياضية التي ستستضيف المنافسات، ولكن يشمل أيضاً الرياضيين الذين سيمثلون السعودية في الدورة لكي يقدموا أداء جيداً في المنافسات الرياضية.

وأعرب “الفيصل”، عن أمله في فوز الرياض بشرف تنظيم دورة الألعاب الآسيوية خلال التصويت الذي سيجرى الشهر المقبل، وقال إنه تم تقديم ملف الرياض 2030 منذ شهر، لذلك فإن لجنة التقييم ستزور السعودية حتى تتعرف عن قرب على الملف وقدرات السعودية التنظيمية.

وأكد ثقته التامة في العاملين بالملف السعودي، لافتاً إلى أنه تمت الاستعانة ببعض الخبرات من الاتحادات الدولية لتقديم خبراتهم للعاملين بالملف السعودي.

ومن المقرر أن يحسم المجلس الأولمبي الآسيوي، خلال اجتماع الجمعية العمومية التي ستعقد في العاصمة العمانية مسقط في 16 ديسمبر المقبل، سباق المنافسة بين السعودية وقطر في استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.