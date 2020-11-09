مخاوف كورونا تلقي بظلالها على مواجهة السعودية وجامايكا

ذكر تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن 3 لاعبين من منتخب جامايكا، الذي سيواجه نظيره السعودي ودياً يومي 14 و17 من الشهر الجاري، يخضعون لمراقبة طبية صارمة بعد مخالطتهم لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ويخضع اللاعبون الثلاثة لرقابة بيرشا كول رئيس الجهاز الطبي بالمنتخب الجامايكي، بعدما سمحت لهم الهيئات الصحية في بلادهم بمرافقة بعثة المنتخب لمواجهة المنتخب السعودي ودياً في الرياض، وأن اللاعبين الثلاثة كانوا في الحجر الصحي مع لاعب آخر مصاب، لكن حالتهم وصفت بأنها أقل خطورة.

وستخضع البعثة الجامايكية ستخضع للحجر الصحي لمدة 3 أيام بعد وصولها للرياض، على أن يتم إجراء فحوص كورونا لكل أفراد البعثة.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الجامايكي ودياً يومي 14 و17 الجاري.