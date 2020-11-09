شركة فايزر: لقاح كورونا تجاوز التوقعات وأثبت فاعلية بنسبة فاقت 90%

أعلنت شركة فايزر لإنتاج الأدوية، أن لقاح كوونا أثبت فاعلية بنسبة فاقت 90% وتجاوز التوقعات، حسب ما أعلنته شبكة “سي إن إن”.

وقالت شركتا “فايزر” و”بيونتيك”، في بيان مشترك، اليوم الإثنين، إن اللقاح ضد فيروس كورونا، الذي تعملان على تطويره فعّال بنسبة 90%، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي المرحلة الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

ونقلت “فرانس برس” عن الشركتين، أنه جرى قياس هذه الفعالية للقاح عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى.