“الصحة العالمية”: لقاح فايزر قد يغير الوضع الوبائي لفيروس كورونا بحلول مارس 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن اللقاح الذي أعلنت عنه شركة فايزر، ضد فيروس كورونا، قد يغير الوضع الوبائي للفيروس بحلول مارس 2021.

يشار إلى أن شركة فايزر لإنتاج الأدوية، قالت في وقت سابق اليوم الإثنين، إن لقاح كورونا أثبت فاعلية بنسبة فاقت 90% وتجاوز التوقعات، حسب ما أعلنته شبكة “سي إن إن”.

وقالت شركتا “فايزر” و”بيونتيك”، في بيان مشترك، اليوم الإثنين، إن اللقاح ضد فيروس كورونا، الذي تعملان على تطويره فعّال بنسبة 90%، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي المرحلة الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.