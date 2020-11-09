تأهيل أكثر من 130 من أيتام الأسر الكافلة لسوق العمل “عن بعد”

اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء امس المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الشامل الموجه لـ137 مستفيد ومستفيدة من فئة الأيتام الملتحقين بالأسر الكافلة بهدف تأهيلهم لسوق العمل .

وتضمنت هذه المرحلة من البرنامج اربع دورات تدريبية وهي ” إدارة الضغوط والتسويق الإلكتروني وقواعد وفنون النجاح ودورة التفكير في النتائج ” وتعرف المتدربون خلالها على العديد من المحاور مثل “معرفة مسببات الضغوط ونتائجها وأنواع التسويق الإلكتروني وطرقه ومراحلة وخططه والمحتوى وطرق التخطيط الجيد للوظيفة وبيئة العمل الجيدة بالإضافة إلى التعرف على متطلبات النجاح واهميته .

ويهدف البرنامج التدريبي الذي يقام بالتعاون مع مركز اصرار وطموح للتدريب إلى زيادة مهارات الإيتام من الجنسين في التعامل مع البرامج الالكترونية وتبادل الخبرات فيما بينهم وتحفيز الأسر الكافلة على دعم وتشجيع الأيتام المسندين اليها.