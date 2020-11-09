إتقان العقارية تعلن عن بداية البيع في مخطط “درب الحرمين” في مدينة جدة .. #عاجل

أعلنت شركة إتقان العقارية انطلاق البيع في مخطط “درب الحرمين” بمدينة جدة وذلك بعد اكتمال التجهيزات والخدمات كافة للمخطط الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1.379.739م2 ويعد أحد أحدث وأميز المخططات ذات التصاميم العصرية والحديثة، ضمن منطقة تنمية خاصة أعدتها أمانة جدة، وتملكها شركة أساس الإنماء للاستثمار.

ويتكون مخطط “درب الحرمين” من قطع تجارية وسكنية ومرافق وخدمات تنقسم إلى: 233 قطعة سكنية و66 قطعة تجارية و22 قطعة تجارية سكنية و20 قطعة تجارية محورية، وارتفاعات بمعاملات كتلة مميزة، إلى جانب 29 مرفقاً متميزاً بخدماته المتوافقة مع الأبنية الصديقة للبيئة بكود البناء السعودي، ويعد مخطط “درب الحرمين”، واجهة الاستثمار العقاري في مدينة جدة؛ حيث تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من خمسة مليارات ريال.

ويضم المخطط أكبر حديقة مركزية في مدينة جدة، إضافة إلى 14 حديقة أخرى بمساحات مختلفة، ويكتسب المخطط أهمية كبرى لوقوعه وسط مدينة جدة في منطقة المطار القديم بالقرب من محطة قطار الحرمين مما يؤهله إلى أن يكون بوابة للحرمين الشريفين، ويتمم ذلك وقوعه بالقرب من أهم المواقع الحيوية في المدينة كقربه من جامعة الملك عبدالعزيز، ومستشفى جدة، وأهم المراكز التجارية والمدارس مما يجعله مركزاً استثمارياً وسكنياً واعداً.

وقد صرح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الأستاذ: عبدالعزيز بن فهد الرشيد بأن مخطط “درب الحرمين” يمتاز عن كثير من المخططات بميزات تجعل منه وجهة تتطلع له كافة الشرائح من مستثمرين، وصناديق استثمارية، وراغبي السكن، فبالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي، وتصاميمه الرائعة، يزدان بمجموعة من المرافق الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والاجتماعية، إضافة إلى الملاعب الرياضية، ومضامير المشاة وللدراجات الهوائية، وجلسات، ومواقف عامة، وخدمات لحركة ذوي الاحتياجات الخاصة، هذه الميزات وغيرها تضع مخطط “درب الحرمين” محوراً للاستثمار الدائم وبيئة سكنية مثالية.

ودعت “إتقان” الراغبين في الشراء زيارة مكتب المبيعات داخل المخطط ، أو الخريطة التفاعلية ومن خلال الدردشة المباشرة مع ممثلي خدمة العملاء على موقع شركة إتقان العقارية ، أو الاتصال على أرقام الشركة الرقم الموحد: (920001019) (0550053000) أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.