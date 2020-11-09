انطلاق مبادرة المسعف المدرسي

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير، بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير مبادرة المسعف المدرسي بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة محمد بن حسن الشهري، إن البرنامج بدأ يوم أمس وذلك في مسرح المدارس الأهلية بابها، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل مسعف في كل مدرسة ونشر الوعي الصحي وكيفيه التعامل مع الحالات الحرجة قبل وصول الفرق الإسعافية.

وأضاف الشهري أن الهيئة لديها مجموعة من المدربين المعتمدين في البرامج الإسعافية مع الاهتمام بمخرجات هذا البرنامج مع الأحذ بالاعتبار تطبيق معايير الجودة في تقديمها للمبادرة.

واختتم حديثه قائلا إن هذه المبادرة تستهدف جميع إدارات التعليم في جميع محافظات المنطقه وصولا لجميع المدارس في كل محافظة.