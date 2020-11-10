تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 198.44 ريال

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في السعودية خلال التعاملات الصباحية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 226.78 ريال (60.48 دولار)، مقابل نحو 236.55 ريال (63.08 دولار) أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا إلى نحو 198.44 ريال ( دولار)، مقابل نحو 206.98 ريال (55.19 دولار)، الإثنين.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18، إلى نحو 170.09 ريال (45.36 دولار)، مقابل نحو 177.41 ريال (47.31 دولار).

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 14، إلى نحو 132.29 ريال (35.28دولار)، مقابل نحو 137.99 ريال (36.80 دولار).