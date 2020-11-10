علي خطى” فايزر”..نوفافاكس: اقتربنا من لقاح كورونا

قالت شركة نوفافاكس، أن لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد المسمى NVXCoV2373، حصل على موافقة عاجلة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، علي أن يتم تسريع تطوير اللقاح بمساعدة الوكالة الحكومية الأمريكية، ليصبح فعالا وآمنا ضد الجائحة .

وبحسب صحيفة “ماركت ووتش”، تتوقع الشركة أن تستكمل تجارب المرحلة الثالثة للقاح في الولايات المتحدة والمكسيك بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إعلان شركة فايزر المنافس القوي للشركة، الاثنين، أن بيانات فعاليات لقاحها شهدت معدلا وقائيا بنسبة 90% خلال تجارب المرحلة الثالثة.

وتتلقى كل فايزر ونوفافاكس تمويلًا فيدراليًا كجزء من مبادرة أنشأتها إدارة ترامب وفرت التمويل لشركات الأدوية لتطوير لقاح ضد كورونا.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه جرى قياس “فاعلية اللقاح” عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ في المجموعة التي تلقت اللقاح، وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحاً وهمياً، “بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية” و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.