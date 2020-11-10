عاجل… كورونا حول العالم: 51 مليونا و243 ألفا و488 أصيبوا بالفيروس 

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أن 51 مليونا و243 ألفا و488 أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم.

ووصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس مليونا و269 ألفا و319 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 36 مليونا و35 ألفا و21 حالة شفاء، الثلاثاء.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا عن 33 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن حالة واحدة محلية جرى تسجيلها في شنغهاي وأن بقية الحالات لقادمين من الخارج.

وذكرت أيضا أنها سجلت 25 إصابة بلا أعراض، صعودا من 9 حالات مماثلة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 86267 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

سجلت وزارة الصحة في المكسيك 4960 إصابة جديدة بفيروس كورونا و198 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي الإصابات 972785 وإجمالي الوفيات 95225.

ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

وسجلت البرازيل 10917 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و590025 إصابة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت أيضا 231 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 161106.