أندية الصين تنتظر موافقة السفر للعب في بطولة آسيا

يثق مسؤولو الأندية الصينية في الحصول على موافقة السلطات المحلية للسفر إلى قطر وخوض منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم عند استئناف المسابقة القارية الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر إن الأندية الصينية الأربعة جوانجزو إيفرغراند وبكين جوان وشنغهاي سيبج وشنغهاي شينهوا لا تزال تنتظر الموافقة الحكومية على مغادرة البدلاء في ظل وجود قيود لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ومن المفترض سفر الأندية إلى الدوحة في 14 نوفمبر لخوض منافسات دور المجموعات، حيث ستقام أول مباراة بعدها بأربعة أيام، ويثق المسؤولون في الحصول على تلك الموافقة.

وقال مصدر: لا أزال أخوض إجراءات الحصول على الموافقة الحكومية، لا تزال الأندية تعمل مع الحكومة المحلية، لكن أعتقد أننا سنسافر.

وتوقفت بطولة دوري أبطال آسيا في مارس بسبب الجائحة، بينما أقيمت منافسات الغرب في قطر خلال سبتمبر وأكتوبر وسيحدث الأمر نفسه لمنطقة الشرق.

وفاز بيروزي الإيراني على النصر السعودي في قبل نهائي دوري الأبطال ليمثل الغرب في نهائي المسابقة القارية وينتظر الفائز من منطقة الشرق في الدوحة يوم 19 ديسمبر.