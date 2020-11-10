بالصورة.. إستخراج 230 مسمار وقطع زجاجية من بطن مريض بجدة

أسهم فريق طبي في مستشفى شرق جدة مكون من إستشاريين وأخصائيين من قسم الجراحة والتخدير في إنقاذ حياة مريض نفسي.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد تمكن الفريق الطبي من إستخراج عدد 230 مسمار وقطع من الزجاج من بطنه وكان يعاني من آلام وإنتفاخ في البطن.

وقد أظهرت الفحوصات الإكلينيكية والإشعاعية وجود عدد كبير من المسامير داخل معدة المريض وهو ما أستدعى إجراء عملية جراحية طارئة لإستخراج تلك المسامير وقطع الزجاج تحت تخدير عام عن طريق شق جراحي.

وأوضح الفريق الطبي أن حالة المريض مستقرة ولله الحمد وهو حالياً تحت العلاج النفسي ومنوم في غرفة خاصة للمرضى النفسيين.