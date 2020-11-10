وفاة رئيس يونيسف إيطاليا جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلن فرع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إيطاليا الحداد على وفاة رئيسه فرانشيسكو سامينجو، عن عمر يناهز 81 عامًا إثر الإصابة بفيروس كورونا، حسبما قالت وكالة “آكى” الإيطالية.

وكتبت المنظمة في رسالة نعي للفقيد، أنه “بحزن عميق، تودع منظمة (يونيسف) في إيطاليا رئيسها المحبوب فرانشيسكو سامينجو، الذي فارق الحياة الليلة الماضية في روما، بعد خوضه معركة شاقة ضد فيروس كورونا”.

وخلص البيان إلى القول: “لقد كان مرشدًا موثوقا للجميع، مثالًا لنكران الذات والمثابرة التي لا تعرف الكلل وحافزًا مستمراً على بذل قصارى جهدنا في متابعة قضية حقوق الأطفال في إيطاليا وفي العالم”.

وخلص البيان موضحاً أن “سامينجو، رئيس فرع المنظمة في إيطاليا منذ عام 2018، أصيب بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، وقد تم نقله إلى مستشفى سبالانزاني في روما لتلقي العلاج”.