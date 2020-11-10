بسبب كورونا.. “يونيسف”: خروج 97% من طلاب أمريكا اللاتينية من التعليم

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أنه بعد أكثر من سبعة أشهر من انتشار وباء كورونا، أوقف الوباء التعليم لأكثر من 137 مليون طفل ما يقدر بأكثر من 97 % من الطلاب – في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى.

وأضاف البيان،خسر الأطفال في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالفعل أربعة أضعاف أيام الدراسة مقارنة ببقية العالم، منذ بداية الوباء، مع وجود أكثر من 11 مليون حالة من كوفيد-19 حتى الآن، فإن معظم الطلاب لا يواجهون خطر التغيب عن العام الدراسي بأكمله.

وأشار أن “كوفيد -19” وسع فجوات التعليم بين العائلات الغنية والفقيرة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث أن نسبة الأطفال الذين لا يتلقون أي شكل من أشكال التعليم في جميع أنحاء المنطقة قد ارتفعت بشكل كبير ، من 4 إلى 18 في المائة في الشهر الماضي، وتشير التوقعات أن يدفع الوباء ما يصل إلى 3 ملايين طفل إضافي خارج المدرسة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.