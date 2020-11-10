“تنمية الصادرات” تطلق برنامج “صُنع في السعودية” بحلول الربع الأول من 2021

تطلق هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية، برنامج “صُنِعَ في السعودية” بحلول الربع الأول من عام 2021، وفق رؤية محددة لدعم المنتج الوطني وجعله الخيار الأفضل للمستهلك، ورسالة واضحة المعايير لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني، وتفعيل دوره في تنمية الناتج المحلي غير النفطي من خلال رفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات الوطنية.

وقال أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية، صالح السلمي، إن برنامج “صنع في السعودية” هو مشروع وطني وأحد مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة صناعية رائدة على مستوى العالم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضافت السلمي، أن المملكة تسعى من خلال برنامج “صنع في السعودية” إلى إطلاق هوية موحدة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يسهم البرنامج في رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين ويعزز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به.

ويُسهم برنامج “صُنِعَ في السعودية” في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي في المملكة بما يرسّخ مكانة القطاع على الخارطة العالمية، ويمكن المنتج السعودي من المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً ويعزز دوره في رفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول العام 2030.

ويُطلق برنامج “صُنِعَ في السعودية” أنشطة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية المستهدفة، كما يقدم للشركات الأعضاء في البرنامج فرص لترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال استخدام علامة “صُنِعَ في السعودية” في حال تم استيفاء شروط البرنامج ومتطلباته، إضافة إلى العديد من المزايا بالتعاون مع شركاء البرنامج من القطاعين الخاص والعام التي من شأنها تعزيز نمو الشركات وتوسعها.

وعد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، برنامج “صُنع في السعودية” أحد أهم البرامج التي تعمل عليها منظومة الصناعة في المملكة لتشجيع الإنتاج المحلي وإيجاد هوية تجارية للترويج للمنتجات والخدمات السعودية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الارتباط بالمنتج السعودي سواء في الداخل أو الخارج وذلك من خلال رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين والمتعاملين معه، وتعزيز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به.